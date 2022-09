Britische Monarchin verstorben

IMAGO/ZUMA Wire

London. Die britische Königin Elizabeth II. ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland, wie der Palast mitteilte. Ihr ältester Sohn Charles ist damit König und Staatsoberhaupt; seine formelle Krönung wird allerdings noch einige Zeit auf sich warten lassen, wie die britische Zeitung The Guardian am Donnerstag abend berichtete. Elizabeth II. war die am längsten amtierende Monarchin in der britischen Geschichte. Den Thron hatte sie im Februar 1952 im Alter von 25 Jahren nach dem Tod ihres Vaters Georg VI. bestiegen. (dpa/jW)