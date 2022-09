Frankreich: Lieferdienst Deliveroo zu Millionenstrafe verurteilt

David Davies/PA Wire/dpa

Paris. Der britische Onlinelieferdienst Deliveroo ist in Paris zu einer Nachzahlung von Sozialabgaben in Höhe von 9,7 Millionen Euro verurteilt worden. »Die Auslieferung ist integraler Bestandteil der Aktivität des Unternehmens«, heißt es in dem Urteil des Berufungsgerichts, das AFP am Freitag vorlag. Die französische Sozialversicherung wirft dem Lieferdienst vor, zwischen April 2015 und September 2016 für knapp 2.300 Lieferanten keine Abgaben gezahlt zu haben.

»Diese Entscheidung ist schwer nachzuvollziehen«, erklärte das Unternehmen am Freitag. Deliveroo wies darauf hin, dass sich die Arbeitsbedingungen inzwischen geändert hätten. Heute seien die Lieferanten »freier« und »flexibler« als zuvor. (AFP/JW)