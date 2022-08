US-Klimabehörde: Rekorde bei CO2-Konzentration und Meeresspiegel

AP Photo/Lynne Sladky NOAA-Chef Richard Spinrad (links) neben Kamala Harris im National Hurricane Center in Miami, 1.8.2022

Washington. Sowohl die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre als auch der Meeresspiegel hätten im Jahr 2021 neue Rekordstände erreicht, teilte die US-Klimabehörde NOAA in ihrem jährlichen Klimabericht am Mittwoch mit. Nach Angaben der Behörde lag die CO2-Konzentration in der Atmosphäre bei 414,7 Teilen pro Million (ppm) und damit 2,3 ppm höher als im Vorjahr. Dieser Stand sei der »höchste seit mindestens einer Million Jahren«, hieß es. Der Meeresspiegel stieg demnach im zehnten Jahr in Folge und erreichte einen Rekord von 0,97 Zentimetern über dem Stand von 1993, als die Satellitenmessungen begannen. »Wir sehen weiterhin immer mehr wissenschaftliche Beweise dafür, dass der Klimawandel weltweite Auswirkungen hat und keine Anzeichen für eine Verlangsamung zeigt,« sagte NOAA-Chef Rick Spinrad. (AFP/jW)