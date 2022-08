Immunologe Fauci zieht sich zurück

IMAGO/ZUMA Wire Anthony Fauci bei einer Anhörung in Washington (15.6.2022)

Washington. Der im Zuge der Corona-Krise auch außerhalb von Fachkreisen bekannt gewordene Immunologe Anthony Fauci will zum Jahresende als Berater von Präsident Joseph Biden aufhören. Der 81jährige kündigte am Montag in Washington an, im Dezember als medizinischer Chefberater des Präsidenten und Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten abzutreten. Fauci leitet das Nationale Institut für Infektionskrankheiten seit 38 Jahren und arbeitete unter insgesamt sieben US-Präsidenten. (dpa/jW)