Dänemark rüstet Marine erheblich auf

Olivier Matthys/AP/dpa Aufrüstung auch zur See: Verteidigungsminister Morten Bodskov

Kopenhagen. Dänemark hat angekündigt, seine Seestreitkräfte erheblich auszubauen. Das Land werde in den kommenden 20 Jahren 40 Milliarden Kronen (umgerechnet rund 5,38 Milliarden Euro) in die Flotte investieren und sei bereit, eigene Kriegsschiffe zu bauen, sagte Verteidigungsminister Morten Bodskov am Donnerstag bei einem Termin mit Industrievertretern. Die Situation in Europa sei »ernst«, sagte Bodskov. Die »gerade überstandene« Coronapandemie und der Krieg auf dem Kontinent hätten »Probleme für die Sicherheit unserer Lieferketten« geschaffen. Für die dänische Verteidigung sei es »nicht tragbar, Probleme beim Bau von Schiffen und anderen Ausrüstungsgegenständen zu haben«. Bodskov machte keine Angaben zur genauen Anzahl der zu bauenden Schiffe. Eine erhebliche Zahl an Schiffen – darunter Patrouillenboote, Schiffe für die Küstenwache und Fregatten – sei aber veraltet und müsse ersetzt werden. (AFP/jW)