Nyon. Die Europäische Fußballunion hat einen Sechsjahresvertrag mit der US-Mediengruppe Paramount für die Übertragungsrechte an den drei Europacupwettbewerben bis zur Saison 2029/30 geschlossen und soll dafür laut The Athletic rund 1,5 Milliarden Euro kassieren. Schon bislang wurden die Spiele der Champions League, der Europa League und der Conference League von Paramount auf dem US-Markt ausgestrahlt. Der neue Vertrag gilt ab der Spielzeit 2024/25. Die bisherige TV-Rechte-Summe per annum wurde offenbar mehr als verdoppelt. (sid/jW)