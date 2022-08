Häubchen drauf

Oberschleißheim. Parakanutin Edina Müller hat bei den Europameisterschaften in München die Goldmedaille gewonnen. Sie setzte sich am letzten Wettkampftag auf der Regattastrecke in Oberschleißheim in der Startklasse KL1 durch. Damit beenden die deutschen Parakanutinnen die EM mit vier Medaillen. »Der Europameistertitel ist natürlich das Sahnehäubchen obendrauf«, sagte Bundestrainer André Brendel. (sid/jW)