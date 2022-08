Erster Streiktag am Frachthafen Felixstowe

London. Nach den Streiks der vergangenen Tage bei der britischen Bahn haben am Sonntag auch fast 2.000 Arbeiter in Großbritanniens größtem Frachthafen Felixstowe für acht Tage die Arbeit niedergelegt. Der Hafen im Osten Englands sei »extrem profitabel«, sagte die Generalsekretärin der Transportgewerkschaft Unite, Sharon Graham. Angesichts steigender Lebenshaltungskosten und zugleich erheblicher Gewinnausschüttungen des Unternehmens an seine Aktionäre im Jahr 2020 in Höhe von knapp 100 Millionen Pfund (118 Millionen Euro) forderte Unite »eine angemessene Lohnerhöhung«. (AFP/jW)