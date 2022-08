Mali: Zahl der Toten nach Angriff steigt auf über 40

AP Photo/Moustapha Diallo Soldaten der malischen Armee in einem Stützpunkt in Kati am 22. Juli

Bamako. Nach dem Angriff mutmaßlicher Dschihadisten auf Streitkräfte im westafrikanischen Mali ist die Zahl der getöteten Soldaten auf 42 gestiegen. Die neue Bilanz geht aus einem am Mittwoch von der malischen Armee veröffentlichten Dokument hervor. Der Angriff hatte sich nach Angaben der malischen Streitkräfte am Sonntag in der Stadt Tessit nahe der Grenzen zu Burkina Faso und Niger ereignet. Die Armee hatte zunächst von 17 getöteten Soldaten und vier getöteten Zivilisten gesprochen. Es war laut Militär der bislang schwerste Angriff auf malische Streitkräfte seit 2019. Bei den Kämpfen seien mindestens sieben Angreifer getötet worden. Die Streitkräfte machten die Gruppierung »Islamischer Staat in der Großen Sahara«, einen Ableger der Dschihadistenmiliz IS, für den Angriff verantwortlich. (AFP/jW)