Warnstreik am Münchner Flughafen

München. Zwei Wochen nach dem erfolgreichen Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals ruft die Gewerkschaft Verdi erneut zu einem Warnstreik am Flughafen München auf. Ziel ist jetzt der Bodenverkehrsdienstleister Swissport Losch. An diesem Mittwoch werden die Beschäftigten der Mittagsschicht von 10 bis 15 Uhr die Arbeit ruhen lassen. Die Gewerkschaft fordert eine deutliche Lohnerhöhung für die annähernd 600 Münchner Beschäftigten von Swissport Losch, um »angesichts einer Inflationsrate von acht Prozent aktuell Reallohn zu sichern«, wie die Verhandlungsführerin Manuela Dietz am Dienstag sagte. Dann könne das Unternehmen auch mehr offene Stellen besetzen. (dpa/jW)