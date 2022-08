New-Start: Russland stoppt US-Inspektionen von Militäranlagen

Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa Interkontinental-Raketentest im russischen Plesetsk (9.12.2020)

Moskau. Russland stoppt vorerst die im Rahmen des New-Start-Abkommens vorgesehenen Inspektionen russischer Militäranlagen durch US-Experten. Die US-Regierung sei über diesen Schritt in Kenntnis gesetzt worden, teilte das russische Außenministerium am Montag mit. New Start ist die einzige noch bestehende atomare Abrüstungsvereinbarung zwischen den USA und Russland. (AFP/jW)