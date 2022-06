Sina Schuldt/dpa Nordseeinsel Borkum: Vor deren Küste ist dem niederländischen Unternehmen One-Dyas von der zuständigen Behörde die bergbaurechtliche Bewilligung für die geplante Erdgasförderung erteilt worden

Amsterdam. Die Niederlande und die BRD planen, gemeinschaftlich ein neues Gasfeld in der Nordsee zu erschließen. Mit dem Schritt wollten sich die Länder Gasvorräte sichern, teilte die niederländische Regierung am Mittwoch mit. Mit der Förderung solle bis Ende 2024 begonnen werden. Das Gasfeld befinde sich etwa 19 Kilometer von der Nordküste beider Ländern entfernt. Der niederländische Energieminister Rob Jetten hatte im April dem Handelsblatt gesagt, dass sein Land die Erdgasförderung in der Nordsee steigern wolle. Die Ampelkoalition hatte bislang neue Explorationsvorhaben für Gas und Öl in der Nordsee ausgeschlossen. (Reuters/jW)