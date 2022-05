Ruhig bleiben

Helsinki. Die deutsche Eishockeynationalmannschaft hat bei der WM in Finnland den Gruppensieg verpasst, aber das beste Vorrundenergebnis ihrer Geschichte gefeiert. Das bereits vorzeitig für die K.-o.-Runde qualifizierte Team von Bundestrainer Toni Söderholm unterlag dem ewigen Rivalen Schweiz im letzten Vorrundenspiel mit 3:4 nach Penaltyschießen. Als Gruppenzweiter trifft Deutschland am Donnerstag in der Runde der letzten Acht auf Tschechien oder Finnland. (sid/jW)