»Ocean Viking«: 158 Menschen vor Libyens Küste gerettet

SOS Mediteranee/dpa Das Rettungsschiff »Ocean Viking« rettet Menschen aus dem Mittelmeer, während die Europäische Union zuschaut (Marseille, 11.1.2021)

Marseille. Das Rettungsschiff »Ocean Viking« hat am Donnerstag vor der Küste Libyens 158 Menschen aus dem Mittelmeer geborgen. Wie die Nichtregierungsorganisation SOS Méditerranée mitteilte, waren sie in »zwei seeuntauglichen und überladenen Schlauchbooten« unterwegs. An Bord der beiden Boote waren unter anderem sechs schwangere Frauen, ein verletzter Mann und »mehrere Kinder«, darunter ein drei Monate altes Baby. Die Überlebenden haben nach ersten Aussagen bis zu 9 Stunden auf See verbracht. Das Rettungsschiff »Ocean Viking« wird von SOS Méditerranée und der Internationalen Föderation des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds zusammen betrieben. Das zentrale Mittelmeer ist nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) die gefährlichste Fluchtroute der Welt. Nach Angaben der UN-Organisation wurden dort im vergangenen Jahr 1.553 Tote und Vermisste registriert. (AFP/jW)