Irak: Spionagevorwurf gegen inhaftierte Journalisten

AP Photo/Ali Abdul Hassan Irakische Militärpolizei in Sinjar (3.5.2022)

Bagdad. Irakische Behörden beschuldigen die beiden vor einem Monat in der nordirakischen Sindscharregion vom irakischen Militär festgenommenen und seitdem in einem Gefängnis in Bagdad festgehaltenen Journalisten Matej Kavcic und Marlene Förster der Spionage. Das meldete die kurdische Nachrichtenagentur ANF am Dienstag unter Berufung auf die deutsche Botschaft in Bagdad. Die aus Deutschland und Slowenien stammenden Journalisten hatten am Sonntag und Montag erstmals offiziellen Anwaltsbesuch erhalten. An dem Gespräch mit Förster hätten am Montag auch Mitarbeiter der deutschen Botschaft teilgenommen. Im Anschluss habe eine richterliche Anhörung stattgefunden. Dabei sei deutlich geworden, dass die aktuellen Ermittlungen der irakischen Behörden den Verdacht der illegalen Einreise und der Spionage betreffen. Eine schriftliche Bestätigung der Ermittlungsgründe liegt jedoch weiterhin nicht vor. Inzwischen wurde der Vorwurf der Spionage von Seiten der deutschen Botschaft bestätigt, so ANF. Die beiden Journalisten hatten in Sindschar über die Lebensbedingungen der jesidischen Glaubensgemeinschaft nach dem Genozid durch den »Islamischen Staat« (IS) recherchiert, als sie am 20. April vom irakischen Militär gefangenen genommen wurden. Kurz darauf hatte die irakische Armee eine Offensive gegen jesidische Selbstverteidigungskräfte begonnen. (ANF/jW)