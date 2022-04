FC Liverpool: Klopp verlängert bis 2026

Jon Super/AP/dpa Läuft bei ihm: Jürgen Klopp

Liverpool. Teammanager Jürgen Klopp hat seinen Vertrag beim FC Liverpool vorzeitig bis 2026 verlängert. »Es gibt etwas zu vermelden. Ich bleibe zwei weitere Jahre«, sagte der 54jährige in einem Video, das der Klub am Donnerstag veröffentlichte. Dabei hatte Klopp erst vor wenigen Wochen eine Verlängerung ausgeschlossen. »Mein Plan ist, dass ich bis 2024 bleibe, und dann heißt es: vielen Dank!« hatte er damals gesagt. Nun begründete er den Schritt auch augenzwinkernd mit dem Wunsch seiner Ehefrau. »Ulla will bleiben. Und was macht ein guter Ehemann, wenn seine Frau bleiben will? Er bleibt. Aber das ist nicht der einzige Grund«, sagte Klopp.

Der frühere Trainer des FSV Mainz 05 und eines vermeintlichen Spitzenklubs aus dem Ruhrgebiet heuerte 2015 in Liverpool an, um den Engländern das Pressing beizubringen. Damit war er letztlich erfolgreich: 2019 gewann man die Champions League, 2020 die Meisterschaft. In der Premiere League liegen die Reds aktuell nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Manchester City. (sid/jW)