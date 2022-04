Außer der Reihe

Lausanne. Der Schwimmweltverband Fina hat eine Untersuchung wegen eines Starts des derzeit gesperrten russischen Olympiasiegers Jewgeni Rylow bei nationalen Meisterschaften eingeleitet. Das teilte der Verband am Montag mit. Rylow war aufgrund seiner Teilnahme an einer Pro-Kriegs-Kundgebung im Luschniki-Stadion in Moskau gesperrt worden. Der Präsident des russischen Schwimmverbands, Wladimir Salnikow, sagte dem russischen Sender Match TV, dass die nationalen Meisterschaften nicht als Fina-Wettbewerb zählen würden. Rylow hatte bei den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr sowohl über 100 Meter als auch über 200 Meter Rücken die Goldmedaille gewonnen. (dpa/jW)