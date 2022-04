Ciao, Chiellini

Sassuolo. Kapitän Giorgio Chiellini hat nach der verpassten WM-Qualifikation seinen Rücktritt aus der italienischen Fußballnationalmannschaft angekündigt. Wie der 37 Jahre alte Europameister am Montag abend nach dem Sieg von Juventus Turin bei Sassuolo Calcio (2:1) mitteilte, wird das Länderspiel gegen Argentinien im Juni in London sein letztes sein. »Ich werde mich von der Nationalmannschaft im Wembley-Stadion verabschieden, wo ich mit dem Gewinn der Europameisterschaft den Höhepunkt meiner Karriere erlebt habe«, sagte Chiellini bei Dazn. An gleicher Stelle hatte er mit dem Team im Juli gegen Spanien den Titel geholt. (sid/jW)