US-Regierung liefert für Ukraine entwickelte Kamikaze-Drohne

Matt Dunham/AP Pool/AP/dpa Militärische Drohne - hier aus Großbritannien (14.4.2022)

Washington. Die USA haben nach Angaben des Pentagons eine Drohne für das ukrainische Militär entwickelt.» Diese wurde von der Luftwaffe speziell als Reaktion auf die ukrainischen Anforderungen schnell entwickelt«, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Donnerstag. Mehr als 120 der Drohnen mit dem Namen »Phoenix Ghost« sollen im Rahmen des neuen 800 Millionen schweren Militärhilfepaktes der US-Regierung in die Ukraine geliefert werden. Für die Bedienung der Drohne sei minimales Training notwendig, so Kirby weiter. »Wir werden diese Ausbildungsanforderungen direkt mit den ukrainischen Streitkräften klären.« Die von der US-Luftwaffe gemeinsam mit dem Luft- und Raumfahrtunternehmen Aevex Aerospace entwickelte Drohne ähnele den sogenannten Switchblade-Drohnen. Die Switchblades sind Mini-Drohnen und starten zunächst ohne Ziel. Sie können dann längere Zeit über dem Boden kreisen und dort auf ein Ziel lauern, um gezielt anzugreifen. Dabei zerstören sie sich selbst, weshalb die Waffensysteme auch als Kamikaze-Drohnen bekannt sind. (dpa/jW)