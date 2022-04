USA: Proteste nach Tod von Schwarzem bei Polizeieinsatz

Daniel Shular/The Grand Rapids Press via AP "Black Lives Matter": Demonstrierende am Mttwoch in Grand Rapids nach dem Tod Patrick Lyoyas

Washington. Nach dem Tod eines Schwarzen bei einem Polizeieinsatz im US-Bundesstaat Michigan hat es in der Stadt Grand Rapids Proteste gegeben. Im Zentrum der 200.000-Einwohner-Stadt versammelten sich am Mittwoch abend (Ortszeit) Dutzende Demonstranten mit Bannern mit der Aufschrift »Black Lives Matter« (Das Leben von Schwarzen zählt). Einige der Protestteilnehmer riefen: »Keine Gerechtigkeit, kein Frieden«. Die Polizei von Grand Rapids hatte zuvor bei einer Pressekonferenz vier Videos zu einem Polizeieinsatz vom 4. April veröffentlicht, bei dem der 26jährige Patrick Lyoya getötet worden war. Auf einem der Videos war ein weißer Polizist zu sehen, der auf dem Rücken Lyoyas liegt und dem jungen Mann schließlich offenbar in den Kopf schießt. (AFP/jW)