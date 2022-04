Elon Musk will Twitter übernehmen

Matt Rourke/Patrick Pleul/AP/dpa/dpa

San Francisco. Elon Musk startet einen Versuch, Twitter zu kaufen. Der Chef des Elektroautoherstellers Tesla gab am Donnerstag ein Angebot zum Kauf aller Aktien des Kurznachrichtendienstes bekannt. Er wolle Twitter nach einer Übernahme von der Börse nehmen, weil der Dienst nur so das Potential als "Plattform für Redefreiheit" ausschöpfen könne, argumentierte der 50jährige. Musk hält bisher gut neun Prozent an Twitter. Er bietet nun allen Aktionären 54,20 US-Dollar pro Aktie, wie aus einer Mitteilung bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.

Die Erfolgsaussichten von Musks Vorhaben sind unklar. Twitter war zuletzt etwa 36 Milliarden US-Dollar wert, zu Musks Gebot wäre ein Deal rund 43 Milliarden US-Dollar schwer. Für den reichsten Mann der Welt, dessen Vermögen auf rund 260 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, wäre das zu stemmen. Die entscheidende Frage ist, ob genug Aktionäre zu diesem Preis an Musk verkaufen wollen, um ihm die Kontrolle zu geben. Twitter hat neben dem Streubesitz mehrere Finanzinvestoren als große Anteilseigner, die jeweils zwischen zwei bis acht Prozent der Anteile halten. Es würde also nicht reichen, nur wenige Großaktionäre vom Verkauf zu überzeugen. (dpa/jW)