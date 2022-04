EU: Militärische Ausbildungsmission in Mali gestoppt

(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten Zuletzt hatten rund 300 deutsche Soldaten in Mali Sicherheitskräfte des Landes trainiert

Luxemburg. Die EU stoppt die militärische Ausbildungsmission im westafrikanischen Mali. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell teilte am Montag nach einem Außenministertreffen in Luxemburg mit, man beende die Ausbildungsmissionen für die Armee und die Nationalgarde. Künftig werde es nur noch eine Ausbildung malischer Soldaten in rechtlichen Fragen, jedoch kein militärisches Training mehr geben. Zuletzt hatten rund 300 deutsche Soldaten im Rahmen der Mission EUTM malische Armeeangehörige trainiert. Die Mission werde nun auf ein Mindestmaß zurückgefahren, heißt es aus Diplomatenkreisen. Die zuletzt für die Regierung in Mali und das Militär beschlossenen Gelder sind laut Borrell eingefroren. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) wird von Dienstag an die westafrikanischen Staaten Mali und Niger besuchen. (AFP/dpa/jW)