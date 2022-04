Rubel: Kurs trotz Sanktionen auf Vorkriegsniveau

Sven Hoppe/dpa

Frankfurt am Main. Der Kurs des Rubel erreichte am Donnerstag auf dem Devisenmarkt etwa das Niveau, das er zuletzt unmittelbar vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs hatte. Die russische Währung hat damit trotz eines geplanten neuen Sanktionspakets gegen Russland die Kurserholung der vergangenen Woche fortgesetzt. Am Donnerstag morgen wurden für einen US-Dollar noch 79 Rubel bezahlt. Vor Kriegsbeginn waren es zuletzt 78 Rubel gewesen. Der Kurs des Rubel war nach Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar zunächst eingebrochen, zeitweise wurde für einen Dollar bis zu 177 Rubel gezahlt. (dpa/jW)