Furioses Comeback

New Orleans. Mit einem furiosen Comeback in der zweiten Spielhälfte gegen die University of North Carolina hat das topbesetzte Team der Kansas Jayhawks die Meisterschaft im US-College-Basketball gewonnen. Nach einem 25:40-Rückstand zur Pause drehten die Jayhawks in New Orleans auf, David McCormack erzielte 40 Sekunden vor Ende der Partie den Endstand zum 72:69 für Kansas. Die vier letzten Angriffe von North Carolina gingen ins Leere. (sid/jW)