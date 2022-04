Rechte Gewalt: 156 Taten in Sachsen-Anhalt

Halle. Die Mobile Opferberatung in Sachsen-Anhalt hat für das vergangene Jahr 156 politisch rechts motivierte Gewalttaten erfasst. 213 Menschen seien direkt betroffen gewesen, teilte die Beratungsstelle am Dienstag mit. »Das Ausmaß rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Sachsen-Anhalt bleibt besorgniserregend hoch«, bilanzierte sie. Die Zahl rechter Gewalttaten sei genauso hoch wie im Vorjahr. Es sei zudem von vielen Delikten auszugehen, die nicht bei der Polizei angezeigt und auch der Mobilen Opferberatung nicht bekannt würden. Insgesamt seien 152 Menschen, darunter 27 Kinder und Jugendliche, direkt von rassistisch motivierter Gewalt betroffen gewesen.

Die Zahl von Taten, die sich gegen vermeintliche politische Gegner richteten, sei von 32 im Jahr 2020 auf nun 62 gestiegen. Es seien 90 Menschen direkt betroffen gewesen. 21 der Angriffe seien von den Gegnern der Coronapolitik und überwiegend aus Demonstrationen heraus verübt worden. Erfasst wurden zudem zehn homo- und transfeindliche (Vorjahr: vier) und fünf antisemitische (Vorjahr: zehn) Gewalttaten. (dpa/jW)