Putin: Westen wird Vorwände für Sanktionen finden

Mikhail Klimentyev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa Wladimir Putin bei einer Videokonferenz zum Umgang mit den Sanktionen am Donnerstag in Moskau

Moskau. Komme, was wolle – der Westen wird Vorwände für Sanktionen gegen Russland finden. Davon zeigte sich Präsident Wladimir Putin am Donnerstag in Moskau überzeugt. »Die Politik des wirtschaftlichen Drucks auf Russland wird der gesamte Westen nicht aufgeben«, so der Kremlchef. »Das ist die objektive Realität.« Russland müsse dies bei der Entwicklung seiner Wirtschaft berücksichtigen.

Alle Sanktionen, die der Westen nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar verhängte, seien vorbereitet gewesen und wären »in jedem Fall« umgesetzt worden, meinte Putin. Die Strafmaßnahmen richteten sich dagegen, »dass wir nicht nach der Pfeife anderer tanzen und unsere nationalen Interessen und traditionellen Werte nicht opfern«. Russland werde zwar kein »geschlossenes Land«. Aber eine Zusammenarbeit mit westlichen Unternehmen wie bisher werde es in nächster Zeit nicht mehr geben.

Mit Blick auf die Einschränkungen des zivilen Luftverkehrs durch westliche Sanktionen ergänzte Putin, der Anteil russischer Flugzeuge an den Flotten der heimischen Fluggesellschaften müsse drastisch erhöht werden. Vor einer Woche hatte der Kremlchef Maßnahmen zur Stärkung der Landeswährung damit begründet, »dass unter Verstoß gegen die Normen des internationalen Rechts die Devisenreserven der Bank Russlands von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union eingefroren wurden«. (dpa/jW)