US-Botschafter in Moskau: Wollen nicht schließen

Pavel Golovkin/AP/dpa Sicherheitspersonal vor der US-Botschaft in Moskau (20.4.2021)

Moskau. Angesichts der nochmaligen Verschlechterung der Beziehungen zu Russland hat der dortige US-Botschafter die Wichtigkeit diplomatischer Beziehungen betont. »Ich möchte direkt sagen, dass die Vereinigten Staaten nicht die Absicht haben, die Botschaft in Moskau zu schließen«, sagte John Sullivan russischen Zeitung Nowaja Gaseta am Dienstag. US-Präsident Biden habe »nicht die Absicht, mich als Botschafter abzuberufen«. Man habe gleichwohl »Anzeichen vonseiten der russischen Führung gesehen, die darauf hindeuten, dass die diplomatischen Beziehungen beendet werden könnten«. Aus dem Außenministerium in Moskau hieß es zuletzt, dass die russisch-amerikanischen Beziehungen »an den Rand des Abbruchs« geraten seien. Sullivan wurde in Reaktion auf Äußerungen von Biden, der den russischen Präsidenten Wladimir Putin zuerst als »Kriegsverbrecher« und dann als »mörderischen Diktator« bezeichnet hatte, eine Protestnote übergeben. (dpa/jW)