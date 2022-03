Tausende feiern kurdisches Neujahrsfest in Diyarbakir

Sertac Kayar / Reuters

Diyarbakir. In der südosttürkischen Metropole Diyarbakir haben Zehntausende Menschen das kurdische Neujahrsfest Newroz gefeiert. Die Menschen versammelten sich am Montag im Newroz-Park der Stadt, tanzten und schwenkten Fahnen der linken Oppositionspartei HDP, die die Feier mitorganisierte. Nach Angaben der Partei nahmen sogar Hunderttausende Menschen an der Veranstaltung in Diyarbakir (kurdisch: Amed) teil, Medien sprachen von Zehntausenden Teilnehmern. Auch in anderen Städten vor allem in der kurdisch geprägten Südosttürkei fanden am Sonntag und Montag Newroz-Feiern statt. (dpa/jW)