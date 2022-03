Nach Absturz Blackbox in China entdeckt

Wuzhou. Nach dem Absturz einer Boeing 737 im Süden Chinas, der vermutlich 132 Todesopfer forderte, ist eine der Blackboxen der Unglücksmaschine gefunden worden. Wie die chinesische Zivilluftfahrtbehörde am Mittwoch mitteilte, wurde das Gerät so sehr beschädigt, dass unklar war, ob es sich um den Flugdatenschreiber oder den Sprachrekorder im Cockpit handelte. Das Flugzeug war am Montag plötzlich in einen steilen Sturzflug übergegangen und kurze Zeit später in einem hügeligen Waldgebiet in der Nähe der Stadt Wuzhou aufgeschlagen. (dpa/jW)