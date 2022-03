Habeck will mehr Flüssiggas aus Norwegen

Torstein Bøe/ NTB/dpa Jonas Gahr Store (r), Ministerpräsident von Norwegen, und Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, am Mittwoch abend in Oslo

Oslo. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Bündnis90/Die Grünen) will auf mehr LNG-Gas aus Norwegen setzen. Dieses verflüssigte Gas soll Teil der Bemühungen der Bundesregierung sein, Gas aus Russland zu ersetzen. Norwegen könne mit LNG-Kapazitäten helfen, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch abend während eines Besuchs beim norwegischen Regierungschef Jonas Gahr Store in Oslo. Schon heute sei das skandinavische Land einer der größten Gaslieferanten für das europäische Festland, Deutschland profitiere davon bereits jetzt in hohem Maße. Zugleich sagte Habeck, LNG- oder Erdgas sei »nur eine kurze Brücke oder eine Brücke, die wir möglichst kurz halten wollen«. (dpa/jW)