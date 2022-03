Großer Schwund

Frankfurt am Main. Die neue DFB-Vizepräsidentin Silke Sinning sorgt sich um die Lage im Mädchen- und Frauenbereich im deutschen Fußball. »Wir können keinen Spielbetrieb, keine Förderung der Spitze betreiben, wenn immer weniger Frauen Fußball spielen«, sagte die 52jährige in einem Interview der Frankfurter Rundschau (Dienstag). Alarmierend seien auch die Rückgänge bei den Mädchen. Der größte Schwund sei in den Altersklassen zu verzeichnen, bei denen die Pubertät eintrete: »Da sind Training und Wettkampf oft einfach nicht mehr interessant genug.« (dpa/jW)