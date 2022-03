Kurzer Auftritt

Indian Wells. Für Daniil Medwedew ist sein erstes Turnier als Nummer eins der Tennisweltrangliste schneller zu Ende gegangen als erhofft. Der topgesetzte Russe scheiterte beim ATP Masters 1000 in Indian Wells in seinem zweiten Match nach dem Sprung an die Spitze der Weltrangliste durch ein 6:4, 3:6, 1:6 am französischen Routinier Gaël Monfils und verpasste damit den Einzug ins Achtelfinale. Der 26jährige hatte Ende Februar den Serben Novak Djokovic als Nummer eins der Weltrangliste abgelöst. (sid/jW)