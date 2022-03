Chinas Volkskongress endet

Rao Aimin/XinHua/dpa

Beijing. Nach einer Woche endet an diesem Freitag in Beijing die Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses. Die knapp 3.000 Delegierten werden den Erwartungen nach den Wirtschaftskurs der Regierung und den Haushaltsentwurf mit einer starken Steigerung des Militäretats um 7,1 Prozent billigen. Die Regierung strebt ein Wachstum von 5,5 Prozent an. (dpa/jW)