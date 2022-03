Spanien: Vox-Partei erstmals auf Regionalebene an Regierung beteiligt

Photogenic/Claudia Alba/EUROPA PRESS/dpa Neuer Parlamentspräsident in Valladolid wird der am Donnerstag gewählte Vox-Vertreter Carlos Pollan (2.v.l)

Madrid. Die Vox-Partei in Spanien wird erstmals auf regionaler Ebene in einer Regierung vertreten sein. Die konservative Volkspartei (PP) in Kastilien verkündete am Donnerstag eine Koalitionsvereinbarung mit den Faschisten. Regionalpräsident Alfonso Fernández Mañueco von der PP kann so im Amt bleiben, den Vizepräsidenten wird nach eigenen Angaben Vox stellen. Das Bündnis werde die Bildung »einer stabilen und starken Regierung« ermöglichen, erklärte Mañueco auf Twitter. Zuvor war bereits ein Vertreter der Faschisten zum Präsidenten des Regionalparlaments gewählt worden.

Die PP hatte im Februar in der Region Kastilien und León die vorgezogenen Neuwahlen zum Regionalparlament gewonnen, jedoch keine absolute Mehrheit erreicht. Die Koalition in Kastilien ist die erste vollwertige Regierungsbeteiligung der Vox. Es ist das erste Mal seit dem Tod des Diktators Francisco Franco im Jahr 1975, dass eine ultrarechte Partei in Spanien Regierungsmitglieder stellt. Die Sozialistische Partei von Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez kritisierte das Regierungsbündnis als »Pakt der Schande«. (AFP/jW)