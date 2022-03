RT in Frankfreich zieht gegen Sendeverbot vor EU-Gericht

Pavel Golovkin/AP/dpa Wehrt sich gegen die Sendesperre: RT

Luxemburg. Gegen die gegen ihn verhängten Sanktionen geht der russische Auslandssender RT (ehemals Russia Today) in Frankreich vor dem Gericht der EU (EuG) in Luxemburg vor. Das Gericht veröffentlichte den Eingang der Klage bereits am Dienstag abend im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die EU hatte russischen Staatsmedien verboten, sowohl im Fernsehen als auch im Internet ihre Inhalte zu verbreiten. Die Entscheidung betraf RT und Sputnik sowie deren Inhalte auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Vor dem EuG wird es um den französischsprachigen Ableger gehen. (AFP/jW)