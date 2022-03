Facebook in Russland gesperrt

Fabian Sommer/dpa In Russland vorläufig nicht mehr nutzbar: Facebook

Moskau. Die Medienaufsicht in Moskau hat das soziale Netzwerk Facebook in Russland blockiert. Es handele sich um eine Reaktion auf die Abschaltung mehrerer russischer Medien-Seiten bei Facebook, teilte die Behörde Roskomnadsor am Freitag in Moskau mit. Vor einer Woche hatte Roskomnadsor eine »Verlangsamung« Facebooks angekündigt. Seit Oktober 2020 seien insgesamt »26 Fälle von Diskriminierung russischer Medien und Informationsangebote durch Facebook« registriert worden, hieß es. In den vergangenen Tagen habe Facebook, das zum US-Internetkonzern Meta gehört, unter anderem den Zugang zu den Seiten des russischen Militär-Fernsehsenders Swesda, der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti und des staatlichen TV-Senders RT eingeschränkt.(dpa/jW)