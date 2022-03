UN-Vollversammlung fordert von Russland Abzug aus Ukraine

Seth Wenig/AP/dpa

New York. Die UN-Vollversammlung in New York hat in einer Resolution Russland zum »sofortigen« Abzug aus der Ukraine aufgefordert. 141 Mitgliedstaaten stimmten am Mittwoch für die Resolution, fünf stimmten dagegen und 35 Staaten enthielten sich. In der Resolution »beklagen« die Mitgliedstaaten »mit größtem Nachdruck« die »russische Invasion« in der Ukraine und verurteilen die Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die Atomstreitkräfte seines Landes in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen. Der Resolutionstext war in den vergangenen Tagen mehrfach geändert worden. Ursprünglich sollte die Vollversammlung den russischen Einmarsch »verurteilen«.

Neben Russland votierten Belarus, Syrien, Eritrea und Nordkorea gegen die Resolution. Unter den 35 Ländern, die sich enthielten, waren neben China die beiden anderen asiatischen Atommächte Indien und Pakistan. (AFP/jW)