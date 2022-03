Kreml: Putin bekräftigt Bedingungen

Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Wladimir Putin am Sonntag in Moskau

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Bedingungen für eine Beendigung der »Militäroperation« in der Ukraine bekräftigt. Die Regierung in Kiew müsse die Volksrepubliken Lugansk und Donezk sowie Russlands Souveränität über die Krim anerkennen, teilte der Kreml am Dienstag abend in Moskau mit. Zudem müsse die Ukraine entmilitarisiert und in einen neutralen Status überführt werden, hieß es in der Mitteilung zu einem Telefonat Putins mit Venezuelas Präsident Nicolás Maduro. Schließlich müsse die atomare Bewaffnung der Ukraine für die Zukunft ausgeschlossen werden. Es war die erste Äußerung dieser Art, nachdem am Montag Vertreter der Ukraine und Russlands in Belarus über eine Beendigung des Krieges verhandelt hatten. Ergebnisse waren nach dem Treffen zunächst nicht mitgeteilt worden. (dpa/jW)