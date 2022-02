EU und Großbritannien setzen Putin und Lawrow auf Sanktionsliste

Patrick Semansky/AP/dpa Auf der Sanktionsliste: Putin und Lawrow

London. Nach der Europäischen Union verhängt auch Großbritannien Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinen Außenminister Sergej Lawrow. Das sagte der britische Premier Boris Johnson einer Regierungsmitteilung zufolge bei einer Sitzung der Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten am Freitag. Grund für den Schritt sei die »revanchistische Mission« Putins und Lawrows, mit der sie die Weltordnung nach dem Kalten Krieg durch den Angriff auf die Ukraine beseitigen wollten. Zuvor hatte die EU ebenfalls Sanktionen gegen die beiden russischen Spitzenpolitiker verhängt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte am Freitag nach einem Treffen der EU- Außenminister in Brüssel erklärt, Putin und Lawrow stünden zusammen mit jenen Abgeordneten des russischen Parlaments, »die diese Aggression unterstützen«, auf der Sanktionsliste. Bisher seien die einzigen von der EU sanktionierten Staatschefs der syrische Präsident Baschar Al-Assad und der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko gewesen. (dpa/AFP/jW)