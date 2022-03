Weltbank: Milliardenhilfe für Afghanistan

Washington. Die Weltbank hat Finanzmittel in Höhe von einer Milliarde Dollar (900 Millionen Euro) für Afghanistan genehmigt. Das Geld werde »in Form von Zuschüssen« an UN-Organisationen und internationale Nichtregierungsorganisationen gezahlt, erklärte die Weltbank am Dienstag abend (Ortszeit) in Washington. So würde es »außerhalb der Kontrolle der Übergangsregierung der Taliban bleiben«, hieß es. Die neuen Mittel folgen auf ein erstes Finanzpaket von Anfang Dezember im Umfang von 280 Millionen Dollar. Die Weltbank hatte Ende August die Zahlungen für Afghanistan ausgesetzt, nachdem die Taliban die Macht in dem Land übernommen hatten. Vor der Machtübernahme hatte die Weltbank bis zu 30 Prozent des afghanischen Regierungshaushalts finanziert. (AFP/jW)