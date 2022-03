Libyen: Zweite Regierung im Osten gewählt

Tripolis. Nach der Wahl einer zweiten Regierung in Libyen ist das Land auch offiziell wieder gespalten. Die Regierung von Ministerpräsident Abdul Hamid Dbaiba im westlich gelegenen Tripolis teilte am Dienstag abend mit, sie arbeite trotz der Wahl im Osten des Landes wie gewohnt weiter. Sie halte auch am Plan fest, eine Nachfolgeregierung bei Wahlen im Juni bestimmen zu lassen. Die Wahl einer Gegenregierung im Osten Libyens sei Teil eines »Spiels von Betrug und Verrat«, hieß es in der Mitteilung auf Facebook. Libyens Parlament hatte am Dienstag einer neuen Regierung unter Führung von Exinnenminister Fathi Baschagha mit großer Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen. Baschagha war zuvor bereits vom Parlament zum Regierungschef gewählt worden, obwohl Dbaiba dieses Amt besetzt. (dpa/jW)