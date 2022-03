Australien: Weitere Tote wegen Unwetter

Sydney. Die Zahl der Todesopfer bei den verheerenden Überschwemmungen im Osten Australiens steigt weiter. Am Mittwoch seien zwei weitere Tote in der besonders betroffenen Stadt Lismore bestätigt worden, berichtete der australische Sender ABC unter Berufung auf die Behörden. Damit sind im Bundesstaat News South Wales mittlerweile drei Menschen ums Leben gekommen. Im angrenzenden Queensland wurde der Polizei zufolge ebenfalls ein weiteres Opfer geborgen. Hier starben bislang zehn Menschen. Die Behörden rechneten angesichts der dramatischen Situation in vielen Gebieten mit weiteren Toten. Meteorologen sagten vor allem für die Region rund um die größte australische Stadt Sydney sowie für den Südosten von Queensland weiteren Starkregen mit möglichen Überflutungen voraus. Der Wetterdienst von Queensland warnte auf Twitter vor »großem bis gigantischem Hagel« und »möglicherweise zerstörerischen Windböen«. (dpa/jW)