Schweden will Militär aufrüsten

Stockholm. Schweden will seine militärischen Fähigkeiten stärken. Die »allgemeine Bedrohungslage« habe sich verschärft, sagte Regierungschefin Magdalena Andersson in einer Fernsehansprache am Dienstag, wie AFP am Mittwoch berichtete. »Schwedens Verteidigungsfähigkeiten müssen gestärkt werden, die Aufrüstung muss vorangetrieben werden.« Sie kündigte Beratungen über höhere Militärausgaben an. Schweden ist kein NATO-Mitglied, arbeitet aber eng mit dem Kriegsbündnis zusammen. Wie im benachbarten Finnland ist die Debatte über die Mitgliedschaft in dem Militärbündnis in den vergangenen Wochen neu entfacht worden. Laut einer Umfrage des Senders SVT vom vergangenen Freitag ist die Unterstützung für einen NATO-Beitritt in Schweden mit 41 Prozent so hoch wie nie. (AFP/jW)