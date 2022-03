Delegation: USA unterstützen Taiwan gegen Beijing

Taipeh. Eine Delegation früherer US-Verteidigungspolitiker hat die Unterstützung der USA für Taiwan bekräftigt. Bei einem Treffen mit Präsidentin Tsai Ing-wen sagte der frühere US-Generalstabschef Michael Mullen am Mittwoch in Taipeh, seine Delegation komme »in einem sehr schwierigen und kritischen Moment der Weltgeschichte«. Die USA stünden zu ihren Verpflichtungen gegenüber Taiwan. Zhu Fenglian, ein Sprecher des Büros für Taiwan-Angelegenheiten des chinesische Staatsrates, erklärte, alle Versuche, das Ein-China-Prinzip in Frage zu stellen, seien zum Scheitern verurteilt. (dpa/jW)