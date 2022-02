Festnahmen bei Antikriegsdemos in Russland

Denis Kaminev/AP/dpa Polizisten halten Demonstrantin fest, auf deren Plakat es heißt "Ich bin gegen den Krieg" (Moskau, 24.2.2022)

Moskau. In mehr als 40 russischen Städten ist es am Donnerstag zu meist kleineren Protesten gegen den Angriff auf das Nachbarland Ukraine gekommen. In der russischen Hauptstadt Moskau riefen etwa 1.000 Menschen auf dem zentralen Puschkin-Platz »Nein zum Krieg!« In mehreren Städten kam es nach Angaben des Bürgerrechtsportals »Owd-Info« zu insgesamt 850 Festnahmen. Die Nichtregierungsorganisation, die vom Justizministerium als »ausländischer Agent« registriert ist, veröffentlichte im sozialen Netzwerk Telegram Fotos von Menschen, die alleine oder in kleineren Gruppen Plakate mit Solidaritätsbekundungen für die Ukraine in die Höhe hielten. (dpa/jW)