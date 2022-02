Ministerpräsident Söder bildet bayerische Landesregierung um

(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

München. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will am Mittwoch sein Kabinett umbilden und damit sein Team für die Landtagswahl 2023 aufstellen. Söder will sich im Anschluss an eine Sitzung der CSU-Landtagsfraktion äußern, an welcher Stelle er Veränderungen bei den Ministerposten oder Staatssekretären seiner Partei vollzieht. Im Anschluss soll im Landtag die Ernennung der neuen Kabinettsmitglieder erfolgen. Söder hatte schon vor Wochen angekündigt, im Vorfeld der Landtagswahl 2023 auf Seiten der CSU sein Kabinett erneuern zu wollen. Spekuliert wird darüber, dass CSU-Generalsekretär Markus Blume einen Ministerposten bekommen könnte. Zu konkreten Personalien hat sich Söder selbst aber bisher nicht geäußert. Die Kabinettsumbildung betrifft nicht die Posten des CSU-Koalitionspartners Freie Wähler.