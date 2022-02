Staatspräsidenten von Litauen und Polen reisen in die Ukraine

Ukrainian Presidential Press Office/AP Treffen sich wieder anlässlich der Ukrainekrise: Wolodymyr Selenskyj (M), Präsident der Ukraine, Andrzej Duda (l), Präsident von Polen, und Gitanas Nauseda, Präsident von Litauen, hier bei einem Treffen in Ivano-Frankivsk (20.12.2021)

Vilnius. Die Staatspräsidenten von Litauen und Polen, Gitanas Nauseda und Andrzej Duda, wollen am Mittwoch gemeinsam nach Kiew reisen. In der ukrainischen Hauptstadt sei ein Treffen mit Präsident Wolodimir Selenskij geplant, sagte ein Sprecher Nausedas am Dienstag der Agentur BNS in Vilnius. Mit ihrem Besuch wollen die Staatschefs der beiden EU- und NATO-Staaten laut eigenen Aussagen ihre Solidarität und Unterstützung für die Ukraine zum Ausdruck bringen. Vor Nauseda und Duda war am Dienstag bereits Estlands Staatspräsident Alar Karis nach Kiew gereist. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Montag abend die »Volksrepubliken« Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten anerkannt. Der Kremlchef ordnete auch eine Entsendung russischer Soldaten in die Ostukraine an. (dpa/jW)