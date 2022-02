Mali: Parlament beschließt bis zu fünfjährige »Übergangsphase«

Habib Kouyate/XinHua/dpa Offizieller Übergangspräsident: Assimi Goïta (Bamako, 7.6.2021)

Bamako. Das Parlament in Mali hat Pläne der Militärregierung bestätigt, wonach die nächsten Wahlen für die Rückkehr zu einer zivilen Regierung erst in bis zu fünf Jahren abgehalten werden sollen. Die von der Armee kontrollierte Volksvertretung in Bamako stimmte am Montag einstimmig für ein entsprechendes Gesetz. Ein angestrebtes konkretes Datum für die Wahl wurde nicht genannt. (AFP/jW)