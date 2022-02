Keine Play-offs

Riga/Helsinki. Als Konsequenz des russischen Kriegs in der ­Ukraine hat sich Dinamo Riga dem finnischen Spitzenklub Jokerit Helsinki angeschlossen und sich aus der russisch geführten Eishockeyprofiliga KHL zurückgezogen. Das gab der lettische Klub am Sonntag bekannt. Jokerits Vereinschef Jari Kurri hatte den Rückzug bereits am Freitag bekannt gegeben. (sid/jW)