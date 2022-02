Expräsident Trump spricht auf CPAC

Orlando. Der frühere US-Präsident Donald Trump ist auf der Konferenz der US-Konservativen CPAC aufgetreten. Seine 86 Minuten lange Rede am Sonnabend (Ortszeit) bei der Veranstaltung in Orlando, Florida, wurde von lautem Applaus begleitet. Eine häufige Banderole in den Reihen der Zuhörer: »Trump 2024« – in Anlehnung an eine mögliche erneute Kandidatur des 75jährigen bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Trump sprach dabei unter anderem über die ihm angeblich gestohlene Wiederwahl im November 2020 und auch den Krieg in der Ukraine. (AFP/jW)